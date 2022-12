İngiliz Bağımsız Film Ödülleri sahiplerine verildi

2022 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri (British Independent Film Awards-BIFA), önceki gün Londra'da düzenlenen ve Ben Bailey Smith'in sunumuyla gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Charlotte Wells'in ilk uzun metrajlı filmi olan, Paul Mescal başrollü 'Aftersun' 16 kategoride yarıştığı ödül töreninden, En İyi Film de dahil olmak üzere 7 ödülle ayrıldı. İşte İngiliz Bağımsız Film Ödülleri'nin kazananları...

En İyi Film: Aftersun



En İyi Yönetmen: Charlotte Wells (Aftersun)



En İyi Senaryo: Aftersun (Charlotte Wells)



En İyi Başrol Performansı: Rosy Mcewen (Blue Jean)



En İyi Yardımcı Rol Performansı: Kerrie Hayes (Blue Jean)



En İyi Ortak Başrol Performansı: Tamara Lawrance & Letitia Wright (The Silent Twins)



En İyi Çıkış Yapan Oyuncu: Safia Oakley-Green (The Origin)



En İyi Toplu Performans: Our River… Our Sky



En İyi Çıkış Yapan Yönetmen: Charlotte Wells (Aftersun)



Norveç yapımı 'The Worst Person in The World' En İyi Uluslararası Film seçildi

En İyi Çıkış Yapan Yönetmen (Belgesel): Kathryn Ferguson (Nothing Compares)



En İyi Çıkış Yapan Senarist: Georgia Oakley (Blue Jean)



En İyi Çıkış Yapan Yapımcı: Nadira Murray (Winners)



En İyi Kurgu: Aftersun (Blair Mcclendon)



En İyi Görüntü Yönetimi: Aftersun (Gregory Oke)



En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Living (Helen Scott)



En İyi Kostüm Tasarımı: Mrs. Harris Goes To Paris (Jenny Beavan)



En İyi Özgün Müzik: The Wonder (Matthew Herbert)



En İyi Müzik Süpervizyonu: Aftersun (Lucy Bright)



En İyi Oyuncu Seçimi: Blue Jean (Shaheen Baig)



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Medusa Deluxe



En İyi Ses: Flux Gourmet



En İyi Efekt: Men



En İyi Uluslararası Film: The Worst Person in The World