İngiliz caz sanatçısı Anthony Strong 30 Nisan’da Ankara’da

CSO Ada Ankara, Dünya Caz Günü’nü dünyaca ünlü caz sanatçısı Anthony Strong ile kutluyor.

İngiliz caz sanatçısı Anthony Strong 30 Nisan’da Ankara’da

CSO Ada , Caz Serisi kapsamında bugüne dek tüm dünyada elde ettiği çeşitli ödüllerle kuşağının en önde gelen caz müzisyenleri arasında gösterilen şarkıcı, piyanist, söz yazarı ve besteci Anthony Strong’u ağırlamaya hazırlanıyor. Dünya Caz Günü’ne özel düzenlenen, İngiliz cazının yıldızı Anthony Strong’un caz standartlarından blues, soul ve pop türlerine uzanan keyifli konseri 30 Nisan’da CSO Ada Ankara’da müzikseverler ile buluşacak. 

Cheek to Cheek, Tea for Two gibi caz standartlarına getirdiği dinamik yorumla 2011 tarihli 45’liğiyle İngiltere caz listelerinde bir numaraya yükselen Anthony Strong, Ankaralı dinleyicilerine farklı bir deneyimi yaşatacak.

Efsane blues gitaristi B.B. King ve Michael Bolton gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, Frank Sinatra'yı anımsatan özel sesi ve repertuvarıyla beğeni topluyor. 

CSO Ada Ankara Caz Serisi 4 Mayıs’ta Mario Biondi, 9 Mayıs’ta Esra Kayıkçı Quartet, 10 Mayıs’ta Erdem Özkan ve Istanbul Superband, 11 Mayıs’ta Julian Lage Trio konserleri ile devam edecek. 

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