İngiliz gitarist Mick Slattery hayatını kaybetti

İngiliz rock grupları Hawkwind ve Space Ritual'un gitaristliğini yapan Mick Slattery, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Eski grubu Hawkwind'in sosyal medya hesaplarında yer alan yazılı açıklamada, Slattery'nin bir hastalık sonucu 17 Mart'ta evinde vefat ettiği bildirildi.
We are sorry to share the sad news that our old friend, and Hawkwind founder member, Mick Slattery passed away peacefully at home yesterday, St Patrick's Day, 17th March 2023, aged 77, after a short illness.https://t.co/bYBw1CXD6W pic.twitter.com/4YNh5GCaIm— Hawkwind (@HawkwindHQ) March 18, 2023
Slattery'nin hastalığına ilişkin açıklamada detay verilmedi. Müzik hayatına, arkadaşı Dave Brock ile 1967'de girdiği Famous Cure grubuyla başlayan Slattery, 1969'da Brock ile kendi grubunu oluşturmaya karar vererek, space rock türünün ilk örneklerinden Hawkwind'i kurdu.
Slattery, grupla bir albüm kaydettikten sonra Hawkwind'den ayrılarak 1970'te kurduğu Space Ritual ile müzik kariyerini sürdürdü.
Müziğini ticari kaygı gütmeden yapmasıyla bilinen Slattery, grubuyla en son 2007'de "Otherworld" isimli albümü piyasaya sürmüştü.