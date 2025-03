İngiliz kadın ve müzenin tablo savaşı: 50 yıl sonra bulunan resim kime ait?

İtalya'nın Belluno kasabasındaki bir belediye müzesinden 1973 yılında çalınan 16. yüzyıl eseri, Antonio Solario'nun "Madonna and Child" adlı tablosu, şu an İngiltere'de bir kadın ile küçük bir müze arasında yasal bir çekişmenin ortasında kaldı.



Eser, Kuzey İtalya’daki Dolomit dağlarındaki Belluno kasabasından alındıktan sonra Baron de Dozsa tarafından satın alındı ve daha sonra, çalıntı sanat eserlerinin geri getirilmesi konusunda uzmanlaşmış avukat Christopher Marinello tarafından izlenmeye başlandı.



Tablo, halen Barbara de Dozsa'nın elinde bulunuyor ve Interpol'ün çalıntı sanat eserleri veritabanında yer alıyor. Marinello, eserin geri getirilmesi için mücadelesine devam ediyor. Sanat kurtarma alanında önemli başarılar elde eden Art Recovery International şirketinin sahibi olan Marinello, "Bu bölgeyle ailevi bir bağım var, dolayısıyla bu tabloyu geri getirmek için her türlü çabayı gösterdim" dedi.



Ancak Barbara de Dozsa, tabloyu hiç beğenmediğini ifade etmesine rağmen, eseri iade etmeyi reddetti. De Dozsa, "Onu asmıyorum, eski kocamı hatırlatıyor" şeklinde bir açıklama yaptı.



De Dozsa, konuyla ilgili yorum yapmazken, tablonun izinin birkaç yıl önce İngiltere’de bir müzayede evinde satışa çıkarıldığında bulunduğu öğrenildi. Çalıntı olduğu fark edilince Norfolk polisi olaya müdahale etti, ancak İngiliz yargı makamlarının yönlendirmesiyle tabloyu Dozsa’ya geri verdi. Gerekçe olarak, İtalyan makamlarının yıllardır soruşturmaya yanıt vermemesi gösterildi.



Norfolk polisi, şu anda soruşturmanın aktif olmadığını açıkladı.



Sanat dünyasında 16. yüzyılın başlarında büyük bir ün kazanan Antonio Solario’nun eserleri, açık artırmalarda milyonlarca dolara satılmakta. Ancak Marinello, "Madonna and Child"ın değerinin 100 bin pound (yaklaşık 5 milyon Türk Lirası) civarında olduğunu ve esas değerinin finansal değil, tarihsel ve kültürel olduğunu belirtti.



Solario'nun Belluno'dan olması, bu eserin yerel halk için büyük bir öneme sahip olmasına neden oluyor.