İngiliz müzik grubu Archive İstanbul'da konser verecek

Elektronik, trip hop, deneysel rock, post-rock ve progresif rock tarzlarından esinlenen, 25 yılı aşkın süredir dünya çapında konserler veren, albümleri Avrupa’da 500 binin üzerinde satan İngiliz müzik grubu Archive, 12 Haziran akşamı İstanbul'da konser verecek.

Londralı Darius Keeler ve Danny Griffiths tarafından 1994 yılında kurulan müzik grubu Archive, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek.



Modern müzik anlayışında kendilerine özgü tarz yaratan müzisyenler kollektifi Archive’ın temelleri Danny Griffiths ve Darius Keeler tarafından Güney Londra’da atıldı. 1996 tarihli ilk albüm ‘Londinium’dan itibaren topluluk içerisinde birden fazla söz, müzik yazarı, enstrümantalist ve vokalist yer aldı. Grup kendi içinde genişleyerek uluslararası bir kollektif haline geldi.

"Londinium", "Take My Head", "You All Look the Same to Me", ‘’Axiom’’, ‘’The False Foundation’’ ve son olarak 2022 yılında çıkardıkları ‘’Call To Arms and Angels’’ albümleriyle müzik dünyasından tam not alan Archive, tek bir müzik türü yerine, çeşitli müzikal unsurları bir araya getiriyor.