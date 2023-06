İngiliz oyuncu Paul Geoffrey hayatını kaybetti

"Uğultulu Tepeler", "Better Call Saul" ve "Krallar Savaşıyor" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Paul Geoffrey 68 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun kanserle mücadele ettiği ve New Mexico’da yaşamını yitirdiği bildirildi. 3 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu, kariyeri boyunca Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984), Anna Karenina, Uğultulu Tepeler ve Better Call Saul gibi yapımlarda rol aldı.

Geoffrey, 1955 yılında İngiltere'de doğdu ve 1990'lu yılların başında Santa Fe'ye taşındı ve emlakçılık yapmaya başladı.