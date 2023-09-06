İngiliz post-punk grubu Idles ilk kez Türkiye'de konser verecek

İngiliz post-punk türünün en iyi temsilcilerinden Idles, ilk kez Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. Ünlü grup, Lolapalooza, Roskilde, Glastonbury, Osheaga gibi ünlü festivallerdeki performanslarıyla büyük bir fenomen haline gelmişti.

2009 yılında Bristol’de kurulan ve son dönemdeki en başarılı rock gruplarından biri olarak görülen grup, 27 Kasım'da İstanbul'da konser verecek.