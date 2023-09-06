İngiliz post-punk grubu Idles ilk kez Türkiye'de konser verecek

"Never Fight A Man with A Perm" ,"Danny Denelko" ve "Damaged Goods" gibi hit şarkılarıyla post punk’ın simgesi haline gelen Idles ilk kez Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor.

İngiliz post-punk grubu Idles ilk kez Türkiye'de konser verecek

İngiliz post-punk türünün en iyi temsilcilerinden Idles, ilk kez Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. Ünlü grup, Lolapalooza, Roskilde, Glastonbury, Osheaga gibi ünlü festivallerdeki performanslarıyla büyük bir fenomen haline gelmişti.

2009 yılında Bristol’de kurulan ve son dönemdeki en başarılı rock gruplarından biri olarak görülen grup, 27 Kasım'da İstanbul'da verecek.

İngiliz post-punk grubu Idles ilk kez Türkiye'de konser verecek - 1

Kısa sürede post-punk’ın kült isimlerinden biri haline gelmeyi başaran, konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen grup, Zorlu PSM'de sevenlerine post punk’ı onurlandıran bir gece yaşatacak. Grup, Welcome ve Meat EP’lerinin ardından 2017 yılında yayınladıkları Brutalism albümleriyle rock dünyasında ses getirdi.

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