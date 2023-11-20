İngiliz post-punk'ın en iyi temsilcilerinden IDLES Türkiye'ye geliyor

2009 yılında Bristol’de kurulan ve son dönemdeki en başarılı rock gruplarından biri olarak görülen IDLES, kendi deyimleriyle "gürültülü ve sert" melodileriyle bu kez İstanbul'da sahne alacak.

Kısa sürede post-punk’ın kült isimlerinden biri haline gelmeyi başaran, konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen, Lolapalooza, Roskilde, Glastonbury, Osheaga, NOS Alive ve daha pek çok dünyaca ünlü festivalde yer alan IDLES, 27 Kasım akşamı Zorlu PSM'de konser verecek.



"Welcome" ve "Meat" şarkılarının ardından 2017 yılında yayınladıkları "Brutalism" albümleriyle rock müzik dünyasında ses getiren grup, 2019 yılında çıkardıkları ikinci albümleri "Joy as an Act of Resistance’’ ile Mercury Ödülleri’nde En İyi Albüm dalında adaylığa layık görüldü.

2021’de çıkardıkları son albümleri "Crawler" ile Grammy Ödülleri’nde hem En İyi Rock Performansı hem de En İyi Rock Müzik Albümü adaylığı kazanan IDLES, şarkılarını, ‘‘motorik, agresif ama aynı zamanda pozitif’’ olarak tanımlıyor.