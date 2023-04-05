İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı

İngiliz ressam John Craxton'ın Meşher'de açılan "John Craxton-Işığın Peşinde" adlı serginin küratörü Ian Collins, ünlü ressama ait çalışmaların hikayesini ve arka planını anlattı.



Collins, Craxton'ın eserlerinin Türk kültüründen izler taşıdığına işaret ederek, İskoçya'daki Stirling Üniversitesi Koleksiyonu'nda sergilenen "Doğanın Yapı Taşlarıyla Manzara" adlı duvar halısı çalışmasındaki unsurların buna örnek olduğunu kaydetti.

Craxton'ın ilk defa sergilenen 40 çalışması sergide görülebilecek

Küratör Collins, Craxton'a dair Türkiye'deki ilk sergi olduğunu dile getirerek, sanatçıyla ilgili şimdiye kadar açılan en büyük sergilerden biri olduğuna da dikkati çekti.



Ünlü ressamın doğumunun 100. yılı sebebiyle birçok ülkede sergi açılacağını kaydeden Collins, Craxton'ın ilk defa sergilenen 40 çalışmasının da iş insanı Ömer Koç tarafından İstanbul'daki sergiye getirildiğini vurguladı.