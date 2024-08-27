İngiliz rock grubu Oasis 15 yıl sonra yeniden bir arada! Dünya turnesine çıkacaklar

2009 yılında yollarını ayıran rock grubu Oasis yeniden bir araya geliyor. Grup üyeleri Noel ve Liam Gallagher'ın Paris'teki Rock en Seine Festivali'nde sahne arkasında tartışmasının ardından grup dağılmıştı.

15 yıllık çekişmenin ardından, grubun kurucu ortakları ve kardeşleri gelecek yıl turneye çıkacak. Gallagher kardeşler, 2025 yazında 14 konser vereceklerini açıkladı. Konserlerin dördü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda, dördü Manchester'daki Heaton Park'ta gerçekleşecek.

Cardiff, Edinburgh ve Dublin'de de konser verecek olan grubun konser biletleri 31 Ağustos'ta satışa sunulacak. Gallagher Kardeşler, turne duyurusunu "Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. Televizyonda yayınlanmayacak" sözleriyle yaptı.

Grubun önümüzdeki yıl Avrupa dışında da turneye çıkması planlanıyor.

