İngiliz rock grubu Oasis yeniden bir araya gelebilir

Ünlü Oasis grubunun 2009 yılında dağılmasının ardından yeniden bir araya gelebileceği iddia edildi.  İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finali, grubun yeniden birleşmesinde önemli bir rol oynuyor.

İngiliz rock grubu Oasis yeniden bir araya gelebilir

2009 yılında yollarını ayıran rock grubu Oasis yeniden bir araya gelebilir. Grup üyeleri Noel ve Liam Gallagher'ın Paris'teki Rock en Seine Festivali'nde sahne arkasında tartışmasının ardından grup dağılmıştı.The Sun'ın haberine göre, müzisyen kardeşler, taraftarı oldukları Manchester City'nin evi Etihad Stadyumu'nda yeniden bir araya gelebilir.

MANCHESTER KAZANIRSA BİR ARAYA GELEBİLİRLER

İddialara göre, Oasis 2025 yılında yeniden bir araya gelecek ve ünlü stadyum büyük buluşmanın adresi olabilir. Liam Gallagher, hayranlarına Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde Oasis'in yeniden bir araya geleceğini söyledi. 

İngiliz rock grubu Oasis yeniden bir araya gelebilir - 1

Manchester City, 10 Haziran'da İstanbul'da Inter takımıyla karşılaşacak.

Ünlü rock grubu, 1991'de Britanya'nın Manchester kentinde kuruldu. Grup, 1994'te yayımladığı ilk albümleri "Definitely Maybe" ile ün kazandı.

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