İngiliz rock grubu Oasis'in bilet fiyatları tartışma konusu oldu: 15 yıl sonra ilk buluşma

2009 yılında yollarını ayıran rock grubu Oasis yeniden bir araya geliyor. Grup üyeleri Noel ve Liam Gallagher'ın Paris'teki Rock en Seine Festivali'nde sahne arkasında tartışmasının ardından grup dağılmıştı. 15 yıllık çekişmenin ardından, grubun kurucu ortakları ve kardeşleri gelecek yıl turneye çıkacak. Gallagher kardeşler, 2025 yazında 14 konser vereceklerini açıkladı. Konserlerin dördü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda, dördü Manchester'daki Heaton Park'ta gerçekleşecek.

Cardiff, Edinburgh ve Dublin'de de konser verecek olan grubun konser biletleri 31 Ağustos'ta satışa sunuldu.



Ancak, Oasis grubunun konser biletlerine binlerce kişi aynı anda hücum edince bilet satış sitesi çöktü. Yoğun talep nedeniyle bilet satın alma sürecinde hayranlar, şikayetlerini dile getirdi.



Bilet almaya çalışanlar, saatlerce siteye girmeye çalıştıklarını ve biletlerin kısa sürede tükendiğini söylediler, hatta bilet alma sayfasına ulaşmak için 15 saat harcayan bile var.

Oasis hayranları, yüksek bilet fiyatlarından da yakındı. Daha önce genel giriş ayakta bilet fiyatının 150 sterlin olduğu doğrulansa da bilet satışı yapan sitenin fiyatlandırma politikası nedeniyle bilet fiyatlarının 355 sterline kadar çıktığı vurgulanıyor.