İngiliz rock grubu Pink Floyd Tiktok'a katıldı

‘Another Brick in the Wall’ ve ‘High Hopes ’ gibi kült şarkılarıyla rock dünyasında bir efsane olan Pink Floyd , TikTok ’a katıldı. Platforma şarkı kataloğunu yükleyen grup, TikTok kullanıcılarına kendi şarkılarını videolarında kullanma şansı verdi.

EŞSİZ İÇERİKLER YAYINLAYACAKLAR

Grup, platforma katılırken yaptığı açıklamada ‘eşsiz video içeriği’ yayınlayacaklarını duyurmuştu. Bu yıl aynı zamanda grubun en bilinen albümlerinden ‘The Dark Side of The Moon’un 50. yılını kutlayan Pink Floyd, hayranlarına platformdaki şarkılarıyla sürpriz yapmış oldu.



KLASİKLERİN TİKTOK İLE GERİ DÖNÜŞÜ



TikTok, son yıllarda klasik şarkıların giderek popülerleştiği bir platform haline gelmeye başladı. 2020 yılında Fleetwood Mac’in ‘Dreams’ adlı şarkısı platformda çok dinlenildiği için yaklaşık 40 yıl sonra Billboard listesine giriş yapmıştı.