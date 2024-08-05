İngiliz rock grubu Placebo İstanbul'da konser verdi

İngiliz alternatif rock grubu Placebo 4 Ağustos'ta İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

İngiliz rock grubu Placebo İstanbul'da konser verdi

KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen Blind Fest'te İngiliz alternatif rock grubu Placebo sahne aldı. Onur Özdemir'in açılışını gerçekleştirdiği festivalde, Placebo'dan önce İngiliz Punk İkilisi Big Special ve solo projesi ile Madrugada solisti Sivert Hoyem sahneye çıktı.

Vokalist, gitarist Brian Molko, basçı Stefan Olsdal ve davulcu Steve Forrest'ten oluşan Placebo grubu, "Taste in Men", "Every You, Every Me", "For What It's Worth", "Bitter End" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

"Try Better Next Time" şarkısının sözlerini "Free Palestine" (Filistin'e Özgürlük) olarak değiştiren Brian Molko ve grubu Placebo, konseri Kate Bush'un "Running up That Hill" şarkısının uyarlaması ile tamamladı.

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