İngiliz rock grubu Wishbone Ash, Ankara ve İstanbul'da konser verecek

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda rock ve metal grubuna ilham kaynağı olan Wishbone Ash, "The Wish List Tour 2025" turnesi kapsamında ülkemize gelecek.

İngiltere'nin köklü rock grubu, 25 Şubat 2025'te Ankara'da ve 27 Şubat 2025'te İstanbul'da sahne alacak.

