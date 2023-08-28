İngiliz şarkıcı Elton John hastaneye kaldırıldı

BBC'ye konuşan kaynaklar, "Elton önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından bu sabah evine geri döndü. Durumu iyi" dedi.

Şarkıcı, bu yazı Fransa'da eşi David Furnish ve iki oğlu ile geçiriyor. John, temmuz ayında Stockholm'daki konseriyle "Farewell Yellow Brick Road" isimli dünya turnesini sonlandırmıştı.

Billboard dergisine göre, şarkıcının son dünya turnesi 900 milyon bilet satışıyla tüm zamanların en çok satan turnelerinden biri.

