İngiliz şarkıcı Elton John Twitter'a veda etti

Twitter’ı satın almasının ardından insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter’daki toplu işten çıkarmalar yapacağını duyuran Elon Musk’ın bu hamlesi üzerine pek çok ünlü isim Twitter hesabını sildiğini duyurmuştu.

İngiliz müziğinin önde gelen isimlerinden olan Elton John da Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter’ı bıraktığını duyurdu.

NEDEN AYRILDI?

75 yaşındaki efsanevi müzisyen, 1,1 Twitter takipçisi bulunan hesabında “Hayatım boyunca müziği herkesi bir araya getirmek için kullandım. Ancak yanlış bilginin, bu birliğimizi bozmasını görmek beni çok üzüyor” ifadelerini kullandı.

John “Yanlış bilginin yayılmasına izin veren politika değişimleri nedeniyle artık Twitter’ı kullanmamaya karar verdim” açıklamasında bulundu.

O DA TWITTER'DAN AYRILDI

Kariyerinde birçok başarılı yapıma imza atarak Hollywood ikonları arasına giren komedyen ve oyuncu Jim Carrey, Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter’ı bıraktığını duyurmuştu. Geçtiğimiz nisan ayında oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıklayan Jim Carrey de Twitter’ı terk eden isimler arasına katıldı.



Carrey yaptığı açıklamada “Twitter’dan ayrılıyorum ama arkadaşım Jimmy Hayward ile yaptığım kısa animasyonu paylaşmak istedim” dedi.Oyuncu, Twitter hesabını silme nedeni olarak direkt Elon Musk'ı işaret etmese de bu hamlesinin altında Musk'ın etkisi olduğu düşünülüyor.

