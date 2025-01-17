İngiliz şarkıcı Robbie Williams ilk kez İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.
Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.
Öte yandan Robbie Williams, 2010'da ABD'li bir anne ile Türk bir babadan dünyaya gelen oyuncu Ayda Field ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftin dört çocuğu bulunuyor.
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