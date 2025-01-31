İngiliz şarkıcı Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Sabırsızlanıyorum
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, Live 2025 turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konsere ilişkin Türk hayranlarına mesaj gönderdi.
"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.
"DESTANSI OLACAK"
İstanbul'da vereceği konsere ilişkin Türk hayranlarına video mesaj gönderen ünlü şarkıcı, "İstanbul... Ben Robbie Williams. Tahmin edin bakalım. 7 Ekim 2025'te Festival Park Yenikapı'da büyük bir gösteri için size geliyorum. Destansı olacak. Tüm hit parçalar, eğlence ve birçok aşk. O halde o günü işaretleyin, biletlerinizi alın ve unutulmaz bir gece olsun. Orada görüşmek üzere, İstanbul. Sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Konser
- N-Life Kültür&Sanat