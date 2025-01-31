İngiliz şarkıcı Robbie Williams İstanbul'a geliyor: Sabırsızlanıyorum

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.

"DESTANSI OLACAK"

İstanbul'da vereceği konsere ilişkin Türk hayranlarına video mesaj gönderen ünlü şarkıcı, "İstanbul... Ben Robbie Williams. Tahmin edin bakalım. 7 Ekim 2025'te Festival Park Yenikapı'da büyük bir gösteri için size geliyorum. Destansı olacak. Tüm hit parçalar, eğlence ve birçok aşk. O halde o günü işaretleyin, biletlerinizi alın ve unutulmaz bir gece olsun. Orada görüşmek üzere, İstanbul. Sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.