İngiliz yazardan Meghan Markle'a suçlama
Kraliyet hayatına veda ederek Prens Harry ve iki çocuğuyla ABD'de yeni bir sayfa açan Meghan Markle, ünlü çocuk kitabı yazarı tarafından suçlandı.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
43 yaşındaki Markle dikkat çekici bir suçlamayla adından söz ettirdi.
Daily Mail'e konuşan İngiliz yazar Mel Elliott, Meghan Markle'ın Netflix'te yayınlanması planlanan Pearl dizisinin, kendi çocuk kitapları ile dikkat çekici benzerlikler taşıdığını ifade etti.
Yıllar sonra konuyla ilgili konuşan İngiliz yazar, kitabı Pear Power ile Markle'ın dizisinin birbirine çok benzediğini ifade etti.
Dizi, gücünü kullanmayı öğrenen ve ünlü kadınlardan ilham alan küçük bir kızın hikayesini konu alıyor. Yazar Elliott'ın üç Pearl Power kitabı ise tarihteki ünlü kadınları konu almasa da kadın gücünü ve eşitliğini konu alıyor.
DİZİ İPTAL EDİLMİŞTİ
2018'de kitaplarını bir diziye dönüştürme planı olduğunu belirten yazar, "Meghan, kadınları savunan bir feminist, bu yüzden Pearl dizisinin 7 yıl önce benim yazdığım kitaplara benzediğini görünce hayal kırıklığına uğradım ve kafam karıştı. Elbette, ekibinden herhangi birinin bunu görüp ilham alıp almadığını bilmiyorum ancak benzerlikler göz ardı edilemeyecek kadar büyüktü." dedi.
2022'de Netflix, Markle'ın Pearl dizisinin iptal edildiğini duyurdu. Dijital platform, o dönem animasyon içerikleri konusunda geri adım atma kararı aldıklarını açıklamıştı.
İngiliz yazar, dizinin iptal edilmesinden memnun olduğunu ifade etti ancak bu iptal kararının yazarın kitaplarıyla bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor.
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