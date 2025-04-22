İngiliz yazardan Meghan Markle'a suçlama

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.



43 yaşındaki Markle dikkat çekici bir suçlamayla adından söz ettirdi.

Daily Mail'e konuşan İngiliz yazar Mel Elliott, Meghan Markle'ın Netflix'te yayınlanması planlanan Pearl dizisinin, kendi çocuk kitapları ile dikkat çekici benzerlikler taşıdığını ifade etti.



Yıllar sonra konuyla ilgili konuşan İngiliz yazar, kitabı Pear Power ile Markle'ın dizisinin birbirine çok benzediğini ifade etti.

Dizi, gücünü kullanmayı öğrenen ve ünlü kadınlardan ilham alan küçük bir kızın hikayesini konu alıyor. Yazar Elliott'ın üç Pearl Power kitabı ise tarihteki ünlü kadınları konu almasa da kadın gücünü ve eşitliğini konu alıyor.