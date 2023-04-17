İngiliz yönetmen Guy Ritchie'ye intihal davası açıldı

SENARYOSUNU KOPYALADIĞINI İDDİA EDİYOR



The Gentlemen filmi vizyona girdikten sonra De Hara, filmin "büyük ölçüde" kendi senaryosunun kopyası olduğunu iddia ediyor.



Senarist, filmin gösterime girmesinin ardından Ritchie'ye mesaj attığını ve Ritchie'nin kendisine "Ben ve ekibim birkaç yıldır seninle temasa geçmeye çalışıyoruz. Cevap alamadık. Oturup konuşmakan mutluluk duyarım" dediğini belirtti.



De Hara, film vizyona girmeden önce Ritchie'nin konuyla ilgili kendisiyle temasa geçmek için herhangi bir girişimde bulunduğunu reddediyor. The Gentlemen'ın senaristleri arasında Guy Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies yer alıyor.

