İngiliz yönetmen Guy Ritchie'ye intihal davası açıldı

Son olarak Servet Operasyonu, İntikam Vakti ve The Gentlemen filmleriyle gündeme gelen İngiliz yönetmen Guy Ritchie, şu sıralar yeni filmi için Antalya'da. Başrollerinde "Superman" rolüyle tanınan Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" adlı filmin çekimlerini sürdüren yönetmene dava açıldı.

Variety'nin haberine göre oyuncu ve senarist Mickey De Hara, kendi "kişisel yaşam deneyimlerine" dayanarak 2008 yapımı RockNRolla'nın devam filmini yazması için Ritchie'nin kendisini görevlendirdiğini öne sürdü.



De Hara, senaryoyu yönetmene gönderdikten sonra, Ritchie'nin ona "gangster filminin zamanının geçtiğini" söyleyip projenin geliştirilmeyeceğini ima ettiğini belirtti. SENARYOSUNU KOPYALADIĞINI İDDİA EDİYOR



The Gentlemen filmi vizyona girdikten sonra De Hara, filmin "büyük ölçüde" kendi senaryosunun kopyası olduğunu iddia ediyor.



Senarist, filmin gösterime girmesinin ardından Ritchie'ye mesaj attığını ve Ritchie'nin kendisine "Ben ve ekibim birkaç yıldır seninle temasa geçmeye çalışıyoruz. Cevap alamadık. Oturup konuşmakan mutluluk duyarım" dediğini belirtti.



De Hara, film vizyona girmeden önce Ritchie'nin konuyla ilgili kendisiyle temasa geçmek için herhangi bir girişimde bulunduğunu reddediyor. The Gentlemen'ın senaristleri arasında Guy Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies yer alıyor.