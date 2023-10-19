İngiltere'de 2 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

İNGİLİZ HÜKÜMETİNE TEPKİ



İngiltere hükûmetinin de eleştirildiği metinde şunlar kaydedildi:



"Hükûmetimiz savaş suçlarını tolere etmekle kalmıyor yardım ve yataklık da yapıyor. Suça ortaklık edenlerin hesap vereceği zaman da gelecek. Ancak şu an kimden gelirse gelsin sivillere yönelik her türlü şiddetin ve uluslararası hukukun ihlalini kınarken Gazze'ye uygulanan benzeri görülmemiş zulme son vermek için elimizden geleni yapmak görevimizdir."



Gazze'nin yok edilmesi ve insanların yerlerinden edilmesine karşı küresel çağrılara destek verilen metinde, "Hükûmetimizi İsrail'e askeri ve siyasi desteğini sona erdirmeye çağırıyoruz. Hemen bir ateşkes ve insani yardım için Gazze sınır kapılarının açılması çağrısı yapıyoruz." açıklamalarına yer verildi.



Farklı dallarda faaliyet yürüten sanatçıların imzaladığı metinde Taht Oyunları dizisi oyuncularından Charles Dance ve Liam Cunningham, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi Narnia Günlükleri filmi oyuncusu Tilda Swinton, Harry Potter filmi oyuncusu Peter Mullan gibi isimlerin imzaları da yer aldı.

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