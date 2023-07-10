İngiltere’den İran’a iade edilen Sasani dönemine ait tarihi eser Tahran’da sergilendi

İran Ulusal Müze Müdürü Nukende ise kireç taşından yapılma, Sasani dönemine ait eserin 102 santim yüksekliğinde ve 81 kilo ağırlığında olduğu bilgisini verdi.



Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığından yapılan açıklamada, tarihi eserin 1988'de ülkenin güney sularından kaçak yollarla BAE’ye götürüldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, eserin 2016'da Londra’daki bir havaalanında ele geçirildiği, daha sonra British Museum’a taşındığı ifade edildi.



Bu yılın nisan ayında İngiltere'de olduğunun ortaya çıkmasının ardından üç ay kadar British Museum’da sergilenen tarihi eser 28 Haziran’da İran’a iade edilmişti.

Tarihi eser Tahran'daki Ulusal Müze'de 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.