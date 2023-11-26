İnji kimdir? INJI sahne adıyla tanınan İnci Güran kaç yaşında ve nereli?

İnji, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Bellydancing adlı şarkısıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ve şarkısı milyonlarca kez dinlenen İnci Güran'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, İnji kimdir? INJI sahne adıyla tanınan İnci Güran kaç yaşında ve nereli?

İnji kimdir? INJI sahne adıyla tanınan İnci Güran kaç yaşında ve nereli?

İnji yani İnci Güran, 3 Ocak 2000 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sahne adıyla INJI olarak bilinen Türk şarkıcıdır. Şu anda Philadelphia'da yaşamaktadır.

"GASLIGHT" ve "MADELINE" adlı single'ları ile 2022'de uygulaması TikTok'ta viral haline geldi. İlk EP'si olan LFG, 2023'ün 21 Temmuz'unda müzik platformlarına çıktı.

İnji, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimi almış ve ayrıca The Wharton School’da Ekonomi okumuştur.

İnji, sosyal medyada Bellydancing adlı şarkısıyla büyük ilgi görmüştür. Şarkının sözleri ve klibi, göbek atma ve mariachi temalarıyla dikkat çekmektedir.

İnji, şarkısını 2 Kasım 2023 tarihinde müzik platformlarında yayınlamıştır. İnji’nin diğer şarkıları arasında Madeline, I’m Sorry ve I’m Not Your Baby gibi parçalar bulunmaktadır.

İnji, müziğe caz müziğiyle başladığını ve arkadaşlarının teşvikiyle kendi şarkılarını paylaşmaya karar verdiğini söylemiştir. İnji, şarkılarını İngilizce ve Türkçe olarak seslendirmektedir.

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