Inna ve Reynmen'den ortak şarkı: Wherever you go

Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, ünlü Türk şarkıcı Reynmen ile ilk ortak çalışması olan Wherever you go'yu yayınladı.

Inna ve Reynmen'den ortak şarkı: Wherever you go

Haberler 25.08.2022 - 16:36

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Dünyaca ünlü dans müziği şarkıcısı Inna, iş birlikleri ile hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez beğenilen Türk şarkıcı Reynmen ile ilk single çalışması olan 'Wherever You Go'yu çıkardı.  

Şarkının bestesi Yoshi Breen, Nonô, Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoleanu ve Reynmen'e; sözleri Yoshi Breen, Nonô, Elena Alexandra Apostoleanu ve Reynmen'e; yapımcılığı ise Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac'a ait.

Inna, "Reynmen ile bu işbirliğinden dolayı heyecanlıyım, umarım beğenirsiniz ve onunla dans edersiniz" derken, Reynmen, "Inna ile bir süredir güçlerimizi birleştirmeyi tartışıyorduk ve bence bu şarkı mükemmel oldu. Umarım bu hepiniz için büyük bir sürpriz olur. Keyfini çıkarın" ifadesini kullandı.

Reynmen, 2019 yılında “Derdim Olsun” şarkısıyla çıkış yaptı, milyarlarca stream ve izlenmeye sahip oldu. 

REKOR KIRDI

Etkileyici bir uluslararası kariyere sahip Romanya'nın en başarılı sanatçılarından biri olan Inna, şarkılarında 10 milyar görüntüleme aldı. Bu, aynı zamanda bir Rumen sanatçı için rekor.

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