Inna ve Reynmen'den ortak şarkı: Wherever you go

Dünyaca ünlü dans müziği şarkıcısı Inna, iş birlikleri ile hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez beğenilen Türk şarkıcı Reynmen ile ilk single çalışması olan 'Wherever You Go'yu çıkardı.



Şarkının bestesi Yoshi Breen, Nonô, Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoleanu ve Reynmen'e; sözleri Yoshi Breen, Nonô, Elena Alexandra Apostoleanu ve Reynmen'e; yapımcılığı ise Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac'a ait.



Inna, "Reynmen ile bu işbirliğinden dolayı heyecanlıyım, umarım beğenirsiniz ve onunla dans edersiniz" derken, Reynmen, "Inna ile bir süredir güçlerimizi birleştirmeyi tartışıyorduk ve bence bu şarkı mükemmel oldu. Umarım bu hepiniz için büyük bir sürpriz olur. Keyfini çıkarın" ifadesini kullandı.