İnsan hakları ihlallerine dikkati çekmeyi amaçlayan "4 Saat Ara" karma sergisi açıldı

"İÇİMİZDE YAPAMADIKLARIMIZIN ACISI VAR"

Kısa sürede sergiyi meydana getirdiklerini dile getiren Yazıcı, "Sergiyi duyurduktan sonra pek çok sanatçının dahil olmak konusunda ilgi gösterdiğine şahit olduk. Bu yapabildiğimiz tek şey, içimizde yapamadıklarımızın acısı var" diye konuştu.

Serginin küratörlerinden sanatçı Gözde Atlas ise yaşananlara karşı sanatçıların susmasının çok zor olduğunu ifade ederek, "Sergiye uçurtma üzerine çizdiğim 'Bir yerlerde bir çocuk' isimli seri ile katıldım. Fakat burada enteresan bir şey oldu; İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli şair ve yazar Refaat Alareer'in meşhur şiirinde geçen ifadeleri resmetmiş gibi oldum. Aslında benim daha önce gerçekleştirdiğim bir çalışmaydı. Ama o mısraları okuyunca benim eserlerimin sözlere dökülmüş hali gibiydi" değerlendirmesinde bulundu.