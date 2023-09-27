İnsani Film Festivali seyirciyle buluşuyor

TRT World Citizen tarafından düzenlenen İnsani Film Festivali, izleyici ve sektör profesyonelleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Derviş Zaim'in jüri başkanı olduğu festivalin ödül töreni 5 Kasım'da gerçekleşecek.

İnsani Film Festivali seyirciyle buluşuyor
Festivalin jüri başkanı Derviş Zaim

TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian " (İnsani Film Festivali), izleyici ve sektör profesyonelleri ile buluşuyor. 

festivale Türkiye, İspanya, Amerika, Fransa, Hindistan, Nijerya, Kırgızistan ve Pakistan'ın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden 370'in üzerinde film ile başvuru yapıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden orijinal filmlerin gösterileceği festivalde finale kalan yapımlar, endüstrisinin önemli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.

JÜRİ BAŞKANLIĞINI DERVİŞ ZAİM ÜSTLENDİ

"Tabutta Rövaşata" ve "Nokta" adlı ödüllü filmlere imza atan yönetmen Derviş Zaim, festivalin jüri başkanlığını üstlendi.

"En İyi Film", "En İyi İkinci Film", "En İyi Üçüncü Film" ödülleriyle "İklim Farkındalığı Özel Ödülü"nün sahiplerini bulacağı festivalin ödül töreni, 5 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Festivale ilişkin detaylı bilgiye "www.worldcitizenfilmfestival.com" adresinden ulaşılabilecek.

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