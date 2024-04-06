İnsanlık tarihini "Göbeklitepe" temasıyla dans eşliğinde anlatıyorlar

"SAHNE AŞIRI KEYİFLİ"

Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrenicisi Selin Gülşen Gürcan da jimnastik yaptığı sırada modern dansla ilgilenmeye başladığını kaydetti. Gemici ile tanıştıktan sonra dans grubuna dahil olduğunu dile getiren Gürcan, "Sahne aşırı keyifli, çok duygulu ve aynı zamanda hüzünlü." dedi.



Çok fazla çalıştıklarını ve sık prova yaptıklarını anlatan Gürcan, "Yeri geldi hastalandık, yine geldik. Sahnede burnumu kırdım, yine devam ettim." diye konuştu.



Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Süleyman Işık da küçük yaşlarda halk oyunları ekibinde yer aldığını ancak bu gösterinin çok farklı olduğunu söyledi. Işık, sahneye çıktığında tamamen karaktere büründüğünü ifade ederek, şunları aktardı:



"Duyguya girmek için ilk önce karakteri araştırman gerekiyor. Biz araştırmamızı yaptık ve öyle dans etmeye başladık. Dansla ilgisi olmayan arkadaşlarım ve ailem, gösteriyi izlemeye geldiler. Çok güzel tepkiler aldım. Kendimi geliştirdim. Dans bana çok güzel insanlar kattı."