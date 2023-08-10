"Inside Out 2" hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Yapımı Pixar animasyonu "Inside Out" (Ters Yüz) zihinlerimizin nasıl çalıştığı, duygularımızın nasıl ortaya çıktığı gibi konulara eğlenceli bir yaklaşım getiren hikayesiyle dikkat çekmiş, "En İyi Animasyon" dalında da Oscar getirmişti.

Bunun üzerine "Inside Out"un devam filmi çekileceği ortaya çıktı. Vizyon tarihi 14 Haziran 2024 olarak belirlenen "Inside Out 2"de Riley'in hikayesi devam edecek.