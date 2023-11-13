Inside Out 2 için heyecanlı bekleyiş: İlk fragmanı rekor kırdı

Kişiselleştirilmiş duyguları konu alan, 2015 yapımı Oscar ödüllü "Inside Out" (Ters Yüz) filminin devamı "Inside Out 2"nin ilk fragmanı geçtiğimiz perşembe günü yayınlandı.

Disney ve Pixar imzalı "Inside Out 2"nin tanıtımı, 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde ederek rekor kırdı.

"BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Pixar'ın Kreatif Direktörü Pete Docter, fragmanın izlenme rekoru kırmasıyla ilgili "Pek çok kişinin Inside Out 2'nin yeni fragmanını izlemek için gelmesi bizi çok heyecanlandırdı. İlk film çıktığında, duygularımızı, yani kafanızın içindeki o küçük sesleri görebildiğimiz bir hikaye anlatarak, tek bir filme sığdıramayacağımız kadar çok keşfedilecek şey olduğunun farkındaydık" ifadelerini kullandı.