İnternetten satışa çıkarılan Osmanlıca kitabe koruma altına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ikinci el satış sitesinde Osmanlıca kitabe ilanı yayımlanması üzerine harekete geçti. Elbistan Müze Müdürlüğü'nde koruma altına alınan eserin yaklaşık 200 yıllık bir çeşmeye ait olduğu belirlendi.

İnternetten satışa çıkarılan Osmanlıca kitabe koruma altına alındı

İkinci el satış sitesinde satışa çıkarılan yaklaşık 200 yıllık Osmanlıca kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan A.D, internet üzerinden faaliyet gösteren ikinci el satış sitesinde "antika yazılı taş" şeklinde ilan verdi.

Kültür varlığının "sahibinden" ve "ikinci el" olduğunu iddia eden A.D, 20 bin lira da bedel biçti.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce gerekli girişimler başlatıldı.

İnternetten satışa çıkarılan Osmanlıca kitabe koruma altına alındı - 1

Elbistan Müzesi Müdürlüğü'ne dün teslim edilen eser, koruma altına alındı.

İnternetten satışa çıkarılan Osmanlıca kitabe koruma altına alındı - 2

uzmanlarınca yapılan incelemede, 6 satırdan oluşan kitabenin, "1835-1836" tarihli bir çeşmeye ait olduğu belirlendi.

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