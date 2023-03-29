Irak'ta yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi restore edilecek

Kerkük Valisi Rakan Said, Kerkük'ün en önemli tarihi simgelerinden Kerkük Kalesi'nin onarımına başlanacağını söyledi.



Onarım çalışmasının Irak Kültür Bakanlığı, Planlama Bakanlığı ve Kerkük'teki yerel idare tarafından ortaklaşa gerçekleştirileceğini aktaran Said, bunun için yaklaşık 20 milyon dolar tahsis edildiğini bildirdi.



"Irak'ta yıllardır devam eden çatışma ve terör olaylarından dolayı tarihi kale ihmal edildi" diyen Said, yakın zamanda hazırlıklara ve bu yılın ilk yarısından itibaren de onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

