İran sinemalarında 43 yıl sonra bir ilk

İran’da 43 yıl sonra sinema salonlarında gösterime giren ilk yabancı film unvanına sahip olan ve yönetmenliğini Faysal Soysal’ın yaptığı 20 ödüle sahip ve Türkiye’nin Oscar aday adayları arasındaki ‘Ceviz Ağacı’ filmi İran’da sinemaseverlerle buluştu.



Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı Türkiye- İran ortak yapımı filmin galası, film ekibi ve başrol oyuncularının katılımıyla Tahran'da gerçekleşti.



Galaya İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi’nin yanı sıra İranlı birçok ünlü oyuncu katılırken, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de davetliler arasındaydı.