İranlı yönetmen Asghar Farhadi öğrencisinin belgeselini çalmakla suçlanıyor

Oscar ödüllü ünlü yönetmen Ashgar Farhadi, Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü aldığı ‘A Hero’ filmini bir öğrencisinin belgeselinden çaldığı iddiasıyla suçlanıyor.

Yönetmenin eski bir öğrencisi olan Azadeh Masihzadeh, yönetmenin 'A Hero' filminin senaryosunu ‘All Winner All Losers' adlı belgeselinden çaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Farhadi'nin hem yazıp hem yönettiği 'A Hero' dünya çapında 2 milyon dolar gişe yapmıştı. İran mahkemesinin yönetmeni suçlu bulması halinde, Farhadi'nin hapishaneye girme veya filmden kazanılan tüm kazançtan men edilme ihtimali var.