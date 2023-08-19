İranlı yönetmenler "Leyla'nın Kardeşleri" filminin yönetmeni Said Rustayi'ye verilen cezayı kınadı

SCORSESE VE COPPOLA'DAN DESTEK

Öte yandan dünyaca ünlü film yapımcısı, yönetmen ve senarist Martin Scorsese, Rustayi ve filmin yapımcısı Cevad Noruzbegi için "adalet" çağrısı yapan bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya yapımcı, yönetmen ve senarist Francis Ford Coppola da destek verdi.

İranlı senarist ve yönetmen Rustayi ve yapımcı Noruzbegi, dünyada ilgiyle izlenen "Leyla'nın Kardeşleri" filmini İran'dan resmi izin almadan Cannes Film Festivali'ne gönderdiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.



İki sinemacı 5 yıl da sinema faaliyetlerinden men edilmişti. Karara göre, Rustayi ile Noruzbegi 6 aylık cezalarının yirmide birini yani 9 günü cezaevinde geçirecek.