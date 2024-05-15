İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof ülkesinden kaçtı

İranlı yönetmen Muhammed Rasulof ülkesinden kaçtığını söyledi. 2020 Berlin Festivali'nde İran'daki idam cezasını konu alan There Is No Evil filmiyle büyük ödülün sahibi olan yönetmen bir Instagram gönderisinde, insanların sınırları geçmesine yardım etmek için "hayatlarını riske atmasının" ardından "güvenli bir yerde" olduğunu söyledi. Yönetmenin The Seed of the Sacred Fig adlı filminin galası Cannes Film Festivalinde yapılacak.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NE GİDİYOR

Yönetmen sosyal medyada yaptığı açıklamada "Nazik, özverili ve bazen hayatlarını riske atarak sınırdan çıkmama ve zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından güvenliğe ulaşmama yardımcı olan arkadaşlarıma, tanıdıklarıma ve insanlara minnettarım" ifadelerini kuallandı.



Yönetmenin avukatı Babak Paknia, AFP haber ajansına şunları söyledi:

"Mohammad Rasoulof'un İran'dan ayrıldığını ve Cannes Film Festivali'ne katılacağını doğrulayabilirim."



BBC'nin haberine göre; İranlı yetkililer yönetmeni organizatörlerden The Seed of the Sacred Fig adlı filmin festivalden çekilmesini istemeye zorladı ancak o bunu yapmayı reddetti. 51 yaşındaki Rasoulof kaçış rotası hakkında hiçbir ayrıntı vermedi.



Geçen hafta yönetmen, "ulusal güvenliğe karşı gizli anlaşma" suçlamasıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Rasoulof, 2017 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan A Man of Integrity filmi nedeniyle 2019 yılında bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

