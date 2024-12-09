Iron Maiden grubu üyesi Nicko McBrain'den emeklilik açıklaması
40 yılı aşkın süredir Iron Maiden'ın davulcusu olan Nicko McBrain, grupla turneye çıkmayı bıraktığını duyurdu.
Dünya çapında büyük başarı elde eden İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın üyesi Nicko McBrain, 2023 yılının ocak ayında felç geçirmişti. Yoğun bir tedaviyle yüzde 70'e yakın iyileşen ünlü müzisyen, emekli olacağını açıkladı.
"IRON MAIDEN'LA SON KONSERİM"
McBrain, emekliliğini grubun internet sitesi ve sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
Ünlü isim, açıklamasında "Uzun süre düşündükten sonra, hem üzüntü hem de sevinçle, kapsamlı ve zorlayıcı turne yaşam tarzından geri adım atma kararımı açıklıyorum. Bugün, 7 Aralık Cumartesi, Sao Paulo benim Iron Maiden'la son konserim olacak. Gruba bundan sonra başarılar diliyorum" dedi.
"42 YILDIR MAIDEN'LA TURNEYE ÇIKMAK İNANILMAZDI"
Nicko McBrain, sözlerine "Ancak Iron Maiden ailesinin bir parçası olmaya kesinlikle devam edeceğim ve uzun süredir menajerim olan Rod Smallwood ve Andy Taylor'ın benim için düşündüğü çeşitli projeler üzerinde çalışacağım. Ayrıca çeşitli kişisel projeler üzerinde çalışacağım ve The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, Tıtanıum Tart ve tabii ki Rock-N-Roll Ribs dahil mevcut işlerime ve girişimlerime odaklanacağım! Ne diyebilirim ki? Son 42 yıldır Maiden'la turneye çıkmak inanılmaz bir yolculuktu! " diye devam etti.
Ailesine ve tüm sevenlerine teşekkür eden McBrain, "Sadık hayran kitleme, her şeyi değer kıldınız ve sizi seviyorum! Sadık eşim Rebecca'ya, her şeyi sonsuz derecede kolaylaştırdın ve seni seviyorum. Çocuklarım Justin ve Nicholas'a, yokluğumu anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim ve sizi seviyorum! Her zaman yanımda olan arkadaşlarıma, sizi seviyorum! Grup arkadaşlarıma, bir rüyayı gerçeğe dönüştürdünüz ve sizi seviyorum. Geleceğe büyük bir heyecan ve umutla bakıyorum. Yakında görüşmek üzere, Tanrı hepinizi kutsasın ve tabii ki 'Yaşasın Iron'lar'!" ifadelerini kullandı.
Iron Maiden grubu da "Maiden her zaman kendi adamını bulur ve zaten seçilmiş olan yeni davulcumuz çok kısa süre içinde açıklanacak" şeklinde bir duyuru yaptı.
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