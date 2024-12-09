Iron Maiden grubu üyesi Nicko McBrain'den emeklilik açıklaması

"42 YILDIR MAIDEN'LA TURNEYE ÇIKMAK İNANILMAZDI"



Nicko McBrain, sözlerine "Ancak Iron Maiden ailesinin bir parçası olmaya kesinlikle devam edeceğim ve uzun süredir menajerim olan Rod Smallwood ve Andy Taylor'ın benim için düşündüğü çeşitli projeler üzerinde çalışacağım. Ayrıca çeşitli kişisel projeler üzerinde çalışacağım ve The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, Tıtanıum Tart ve tabii ki Rock-N-Roll Ribs dahil mevcut işlerime ve girişimlerime odaklanacağım! Ne diyebilirim ki? Son 42 yıldır Maiden'la turneye çıkmak inanılmaz bir yolculuktu! " diye devam etti.



Ailesine ve tüm sevenlerine teşekkür eden McBrain, "Sadık hayran kitleme, her şeyi değer kıldınız ve sizi seviyorum! Sadık eşim Rebecca'ya, her şeyi sonsuz derecede kolaylaştırdın ve seni seviyorum. Çocuklarım Justin ve Nicholas'a, yokluğumu anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim ve sizi seviyorum! Her zaman yanımda olan arkadaşlarıma, sizi seviyorum! Grup arkadaşlarıma, bir rüyayı gerçeğe dönüştürdünüz ve sizi seviyorum. Geleceğe büyük bir heyecan ve umutla bakıyorum. Yakında görüşmek üzere, Tanrı hepinizi kutsasın ve tabii ki 'Yaşasın Iron'lar'!" ifadelerini kullandı.