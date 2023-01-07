Iron Maiden’a ait pullar basılıyor

Metal müziğin önemli grupları arasında gösterilen Iron Maiden'a ait 12 puldan oluşan koleksiyon ön satışa açıldı.



BBC Türkçe'nin haberine göre; sekiz pulda, grubun yıllardır dünya çapında verdiği konserlerden fotoğraflar yer alıyor. Diğerlerinde ise grubun şu anki mevcut üyelerinin fotoğrafları var. Grubun ünlü maskotu Eddie de pullarda resmedildi.

İNGİLTERE'DE PULU BASILAN BEŞİNCİ GRUP

Iron Maiden; The Beatles, Pink Floyd, Queen ve the Rolling Stones’un ardından İngiltere’de pulu basılan beşinci müzik grubu olarak kayıtlara geçti.



Kullanılan konser fotoğrafları 1980 ile 2018 yılları arasından. Londra’nın Hammersmith semtindeki 1983 ve Twickenham Stadyumu’ndaki 2008 konserlerinin fotoğrafları da pullarda olacak.



12 Ocak’tan itibaren satışta olacak koleksiyonun içerisinde ayrıca kartpostallar da var.



PROJEYE HAYRAN KALDILAR



Grubun kurucu üyelerinden ve bas gitaristi Steve Harris, ekip olarak projeye hayran kaldıklarını ve pulları ilk gördüklerinde ağızlarının açık kaldığını söyledi.



Harris, İngiltere'de Kraliyet Posta İdaresi'nin (Royal Mail) kendi miraslarını bu şekilde onurlandırdıklarından dolayı gurur duyduklarını "Hayranlarımızın da aynı şeyleri hissedeceğini düşünüyoruz" sözleriyle ifade etti.