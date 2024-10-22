Iron Maiden’ın eski solisti Paul Di'Anno hayatını kaybetti

Conquest Music adlı plak şirketi, şarkıcını ölümüyle ilgili "Son yıllarda tekerlekli sandalyede sahne almasına neden olan ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen Paul, 2023'ten bu yana 100'den fazla gösteriye imza atarak dünya çapındaki hayranlarıyla buluşmaya devam etti" açıklamasında bulundu.

Iron Maiden grubu resmi sosyal medya hesabında şunları yazdı:

"Paul'un Iron Maiden'a katkısı muazzamdı ve neredeyse elli yıldır bir grup olarak yürüdüğümüz yolda ilerlememize yardımcı oldu. Hem sahnede hem de ilk iki albümümüzde solist ve vokalist olarak öncü varlığı, sadece biz değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki hayranlar tarafından da sevgiyle anılacak."

Brezilyalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Londra'daki Chingford'da Paul Andrews adıyla dünyaya gelen Di'Anno, 1978 yılında grubun basçısı Steve Harris tarafında kurulan Iron Maiden'a katıldı.