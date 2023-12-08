İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde "Gül İrepoğlu Anlatıyor: Mavi Şalvarlı Kız Dile Gelse" konferansı

1940’lı yıllardan itibaren titizlikle biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel bir seçkiye ev sahipliği yapan Resim Heykel Müzesi kalıcı sergisinde Türk resminin gelişimini izlemek mümkün. Koleksiyonun gözde parçalarından Mavi Şalvarlı Kız resmi üzerinden gerçekleştirilecek resim okuma konferansı ile başlayan etkinlikler 21 Aralık Perşembe akşamı “Kutalmış Görkay ile Zeugma’nın İzinde” sohbeti ile devam edecek.

