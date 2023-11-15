İş Sanat aralık ayı programını açıkladı

SEZONUN PARLAYAN YILDIZLARINDAN ARALIK AYINDA İKİ KONSER



İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri 4 Aralık Pazartesi akşamı Lidya İpek Keskin (arp), Sezgin Güngörmez (piyano) ve 18 Aralık Pazartesi akşamı Ege Dikbıyık (viyolonsel), Gülce Hanişoğlu (obua) ile devam ediyor. Konserler saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda başlıyor.



KİBELE SANAT GALERİSİ’NDE BERNA TÜREMEN “RETROSPEKTİF”İ



İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Berna Türemen’in “Retrospektif” başlıklı sergisi ile başladı. Türemen’in kedili motifleri ve “kâinatın senfonisi”nin peşine düştüğü eserleri 18 Aralık’a kadar her gün Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.



ZEKİ FAİK İZER’İN “PARİS, İSTANBUL, NİCE” SERGİSİ ANKARA’DA



1988 yılında kaybettiğimiz sanatçı Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisi Ankara’nın tarihi ve mimari üslubuyla sayılı binaları arasında yer alan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında bulunan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İzer’in doğal bir kendiliğindenlik, neşe ve dinamizm ile izleyicilerini büyüleyen eserleri Aralık sonuna kadar ücretsiz izlenebilir.

