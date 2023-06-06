İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserleri başlıyor

Merakla beklenen Cuma İş Çıkışı konserleri başlıyor. İş Sanat’ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği ve yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri haziran ayından itibaren kaldığı yerden devam ediyor.



9 Haziran Cuma, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla 90’lı yıllara adını yazdıran Emre Altuğ, 23 Haziran Cuma ise yeni neslin başarılı gruplarından Sufle sahne alacak.



Haftanın yorgunluğunu müzikle atmak isteyenler için buluşma noktası olan “Cuma İş Çıkışı” konserleri, 19.00’da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde başlayacak.



Sezon başında sahne alan Özge Fışkın ve Sonic Boom performansları İş Sanat’ın YouTube kanalında izlenebiliyor.

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