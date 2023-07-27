İş Sanat, Parlayan Yıldızlar konserlerinin başvuruları başladı

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, katılım için son başvuru tarihi 4 Eylül olarak belirlendi. İş Kuleleri Salonu'nda 17 Eylül'de yapılacak seçmeler sonucunda İş Sanat'ın yeni sezonunda 16 genç müzisyene konser imkanı sağlanacak.



Adaylar profesyonel olarak bir orkestrada kadrolu veya sözleşmeli çalışmıyor olmaları şartıyla seçmelere başvuru yapabilecek.



Adayların güncel biyografi ve video kayıtlarını "iletisim@issanat.com.tr" adresine iletmesi bekleniyor. Genç müzisyenlere 2002 yılından bu yana destek veren Parlayan Yıldızlar'ın konserleri, kasım ayında İş Sanat'ın yeni sezonuyla birlikte başlayacak.

