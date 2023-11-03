İş Sanat yeni sezonu 100. Yıl Gala Konseri ile açtı

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve tenor Murat Karahan'ın yer aldığı konser, Giacomo Puccini'nin eseri Turandot Operası'nın ünlü aryası "Nessun Dorma" ile başladı.



Yaklaşık iki saat süren konserde Karahan, "O Sole Mio"dan "Kimseye Etmem Şikayet" ve "İzmir'in Kavakları"nın da aralarında yer aldığı bir repertuvarı yorumladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ise Sevil Berberi Uvertürü ve Manon Lescaut Operası'ndan "Intermezzo" eseri ile Ferit Tüzün ile Turgay Erdener'in orkestra eserlerini seslendirdi.



Grammy ödüllü caz şarkıcısı Cecile Mclorin Salvant da 7 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek.

