İş Sanat'ın 24'üncü sezon "Parlayan Yıldızlar" başvuruları başladı

Kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunan Parlayan Yıldızlar serisinin başvuru koşulları İş Sanat’ın internet sitesinde açıklandı. Katılım için son başvuru tarihi 4 Eylül olarak belirlendi. 17 Eylül Pazar günü İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak seçmeler sonucunda İş Sanat’ın yeni sezonunda 16 genç müzisyene konser imkanı sağlanacak.



Başvuru şartlarına göre, 1 Ocak 2003 (dahil) tarihinden sonra doğan, güzel sanatlar lisesi veya konservatuar öğrenimine halen devam eden genç müzisyenler seçmelere katılabilecek.



Adaylar profesyonel olarak bir orkestrada kadrolu veya sözleşmeli çalışmıyor olmaları şartıyla seçmelere başvuru yapabilecek. Adayların güncel biyografi ve video kayıtlarını 4 Eylül'e kadar iletisim@issanat.com.tr adresine iletmesi bekleniyor.

KONSERLER KASIMDA BAŞLAYACAK



2002 yılından bugüne genç müzisyenlere destek veren Parlayan Yıldızlar’ın konserleri, kasım ayında İş Sanat’ın yeni sezonuyla birlikte başlayacak.



İş Sanat’ın 2012 yılında hayatını kaybeden sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından Parlayan Yıldızlar'a verilen “Meriç Soylu Ödülleri”nde geçtiğimiz sezon birincilik ödülünü genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze kazanmıştı. İkincilik ödülü Özberk Miraç Sarıgül’e (gitar) verilirken, Efe Yaşar (perküsyon) üçüncülük, Alaz İkiz (piyano) ve Nergis Boran (şan) mansiyon ödüllerinin sahibi olmuştu.