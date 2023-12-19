İş Sanat'ta yeni yıl heyecanı başladı

İş Sanat, sanatseverleri 5 Ocak Cuma, English Chamber Orchestra ile 'Viyana Gala' konserine davet ediyor. Soprano Corinne Cowling'in solist olarak yer alacağı konser, müzik ve dansı bir araya getiren Viyana valsleri ve polkalarla seyircisine rengârenk bir gece yaşatacak.



KRONOS QUARTET 50'İNCİ YAŞINI KUTLUYOR

Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50'inci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak Salı, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak. David Harrington (keman), John Sherba (viyola), Hank Dutt (viyola) ve Paul Wiancko'dan (çello) oluşan Kronos Quartet, Darren Aronofsky'nin Oscar ödüllü 'Requiem For A Dream' filminin müziği başta olmak üzere birçok filmin müziğiyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Parlak ve uzun kariyerlerinde kendileri için bestelenmiş binden fazla eser olan efsane topluluk, dönem müziklerinden, yirminci yüzyıl müziklerine uzanan geniş bir repertuvarın da sahibi.



Bahar konserlerinin biletleri de satışa sunuldu. Şubat ayında Wiener Concert-Verein ve kemancı Timothy Chooi, mart ayında KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve piyanist Rüya Taner, nisan ayında Anima Musicae Chamber Orchestra ve Gwendolyn Masin konserlerinin biletleri satışa çıktı.

