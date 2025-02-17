Isabella Rossellini, Ryan Murphy'nin yeni dizisinde

Başrollerini Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Rebecca Hall ve Evan Peters'ın paylaştığı, Ryan Murphy imzalı The Beauty dizisi için çalışmalar devam ediyor.

Jeremy Haun ve Jason A. Hurley'in aynı adı taşıyan çizgi roman serisinden uyarlanan The Beauty dizisine yeni bir isim daha katıldı.

Henüz detayları gizli tutulan diziye son olarak Blue Velvet filminin yıldızı Isabella Rossellini, konuk oyuncu olarak katıldı.

Öte yandan daha önce birçok başarılı projede rol alan Isabella Rossellini, "Conclave" adlı filmdeki Rahibe Agnes rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.