İshak Paşa Sarayı’nda "Senforock" konseri

Konserde Özkan Uğur’un anısına "Ele Güne Karşı" parçasının da seslendirildiğini ifade eden Kösedağ, “Musa Göçmen ve korosu muhteşem bir performans ortaya koydu.

Özellikle finalde MFÖ’nün geçen günlerde kaybettiğimiz Özkan Uğur’un anısına "Ele Güne Karşı" parçasının seslendirilmesi de ayrı bir güzellik kattı. Burada hem İshak Paşa Sarayı’nın tanıtımını amaçladık hem de bu muhteşem konseri vatandaşlarla buluşturarak güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istedik. Bundan sonraki süreçte de Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak birçok farklı etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.