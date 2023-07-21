İshak Paşa Sarayı’nda "Senforock" konseri

İshak Paşa Sarayı’nda dün akşam "Senforock" konseri gerçekleştirildi. Musa Göçmen Senforock Orkestrası’nın sahne aldığı konser, başta Ağrı olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli müzisyenlerinin şarkıları, yeni senfonik düzenlemelerle sahneye taşındı. LED ekran şovlarının da yer aldığı konserde Barış Manço’dan Erkin Koray’a, Cem Karaca’dan Metalica’ya, Scorpions’dan MFÖ’ye Türkiye ve dünyada çok sevilen şarkılar seslendirildi.
Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, Ağrı ve bölgenin kalkınması amacıyla başta kültür ve sanat olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldığını söyledi.
Konserde Özkan Uğur’un anısına "Ele Güne Karşı" parçasının da seslendirildiğini ifade eden Kösedağ, “Musa Göçmen ve korosu muhteşem bir performans ortaya koydu.
Özellikle finalde MFÖ’nün geçen günlerde kaybettiğimiz Özkan Uğur’un anısına "Ele Güne Karşı" parçasının seslendirilmesi de ayrı bir güzellik kattı. Burada hem İshak Paşa Sarayı’nın tanıtımını amaçladık hem de bu muhteşem konseri vatandaşlarla buluşturarak güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istedik. Bundan sonraki süreçte de Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak birçok farklı etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.
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