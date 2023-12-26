Işığında Yananlar sergisi Ankara'da açıldı

Ankara'da Altındağ Belediyesi'nin Güneş Sanat Galerisi'ndeki "Işığında Yananlar" sergisinde, mumlar eşliğinde, siyasetçiler, gazeteciler, bilim insanları ve sanatçıların, endişe, üzüntü ile acı gibi hallerine şahitlik eden fotoğraflar yer alıyor.



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Barış Konor'un "Aydınlık dağıtanların belli bir süre ruhen yandığı yer" temasıyla 6 aylık sürecin sonunda oluşturduğu sergiden elde edilecek gelir, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfına bağışlanacak.



Sergi, 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

