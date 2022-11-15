 İskender Pala'dan yeni kitap: Surnâme | N-Life

İskender Pala'dan yeni kitap: Surnâme

Yazar İskender Pala’nın yeni kitabı Surnâme raflardaki yerini alarak okuyucuyla buluştu.

İskender Pala'dan yeni kitap: Surnâme

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Yazar İskender Pala’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun zirvede olduğu dönemdeki sarayda yaşananları anlattığı yeni kitabı Surnâme kitapseverlere sunuldu.

Pala, Osmanlı’nın çok yönlü, çok katmanlı ve bir o kadar da renkli ve şenlikli dünyasına bu kez ‘Bir Osmanlı Macerası’ mottosuyla yaklaşıyor.

Saat imgesi üzerinden devrin ruhunu ve arkada dönen çarkları kendisine özgü üslup ve kurguyla aktarıyor.

İskender Pala'dan yeni kitap: Surnâme - 1

Bir yanda Osmanlı’daki değişme ve yenilik isteğini dillendirirken daha derinde yatan insan ve şehir hikayelerine, güç ve iktidar çekişmelerine odaklanıyor. Zaman fikri ile beraber akan aşk, Osmanlı toplumunun kültürel ve sosyal ikliminde yoğrulup yorumlanıyor.

Sürnâme, roman sanatının bütün imkanları içinde toplumsal katmanlara heyecanlı, şenlikli, eğlenceli, içinde polisiye ve entrika unsurları da barındıran usta işi bir eser. 21. yy okuruna Türkçe romanın yıllar içinde elde ettiği yazım kıvraklığı ve kurgusal imkanlarla beraber düşünülmüş rüya gibi bir yeni zaman armağanı.

İskender Pala'dan yeni kitap: Surnâme - 2

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